Российский биолог рассказал, что не все последствия коронавируса еще изучены

7 Апр 2020 2020-04-07T15:11:35+03:00

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Молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов рассказал kp.ru о том, что коронавирус называют хитрым.

А все потому, что не все его последствия до конца изучены. Возможно, те, кто перенес болезнь, в будущем столкнуться с иммунным конфликтом.

- Он взаимодействует с ферментом давления человека, то есть пытается «притворяться» гормоном, участвующим в регуляции давления. Поэтому в первую очередь страдают люди с гипертонией, лишним весом, диабетики. У них - повышенное количество этих рецепторов, - поделился ученый.

Он добавил, что отдаленные последствия этого вируса еще до конца не исследованы. Ведь коронавирус может мутировать, и, кстати, у него уже появилось два или три вида.

Основная опасность в том, если для одного вида изобретут вакцину, то другие продолжат заражать людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU