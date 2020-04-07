Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

7 Апр 2020 2020-04-07T16:42:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей России предупредили о новых способах мошенничества. Преступники списывают деньги с банковских карт с помощью телефонных звонков, писем и ссылок на фишинговые сайты.

Как пишет kp.ru, мошенники звонят своим жертвам и обещают им отсрочку платежей по кредитам, пособия, а также разную помощь в связи с коронавирусом. После злоумышленники пытаются узнать данные банковской карты.

- Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах, - сообщается на сайте Центробанка России.

Банки России призывает граждан не сообщать посторонним информацию о своих картах и не вводить данные на неизвестных сайтах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU