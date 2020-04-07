Россиян предупредили о новых схемах мошенничества
Жителей России предупредили о новых способах мошенничества. Преступники списывают деньги с банковских карт с помощью телефонных звонков, писем и ссылок на фишинговые сайты.
Как пишет kp.ru, мошенники звонят своим жертвам и обещают им отсрочку платежей по кредитам, пособия, а также разную помощь в связи с коронавирусом. После злоумышленники пытаются узнать данные банковской карты.
- Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах, - сообщается на сайте Центробанка России.
Банки России призывает граждан не сообщать посторонним информацию о своих картах и не вводить данные на неизвестных сайтах.
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ИСТОЧНИК KP.RU