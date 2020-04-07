«Осуждать за это глупо»: Политолог оценил указ Трампа о разрешении деятельности на Луне

7 Апр 2020 2020-04-07T18:26:14+03:00

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Российский политолог Михаил Фрибен посоветовал российским властям отреагировать на указ американского президента Дональда Трампа о разрешении коммерческой деятельности на Луне и других небесных телах.

- Любое международное право - лишь фиксация баланса сил между крупнейшими мировыми игроками, и если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры - осуждать его за это глупо, - сказал kp.ru политолог Михаил Фрибен.

Однако, по словам эксперта, «экспансия в космос» перспектива завтрашнего дня, на которую России следует реагировать уже сегодня.

Как один из методов реагирования политолог предложил заявить, что РФ больше не считает себя связанной договором об Антарктике 1959 года. Напомним, что согласно документу, запрещено создание в районе южнее 60-й параллели южной широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытаний любых видов оружия.

- Россия может выйти из этого договора хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели открыли Антарктику. Прекрасный опыт создания военных баз в арктических широтах и добычи там полезных ископаемых у нас есть. Тем более сейчас, когда весь мир занят совсем другими делами, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU