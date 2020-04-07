ФСБ задержала заместителя гендиректора «Крымэнерго»
Действующий заместитель и бывший первый заместитель гендиректора ГУП «Крымэнерго» стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).
В частности, они попытались получить деньги от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.
- Пятого апреля текущего года в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго», - рассказали в пресс-службе СКР.
Денежки потратить не успел: его сразу задержали сотрудники ФСБ.
Следователи установили причастность к схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго», которого 7 апреля тоже задержали представители ФСБ.
Сейчас в Следкоме изучают изъятые документы, проводят другие следственные действия. В ближайшее время обоим фигурантам дела планируется предъявить обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Замгендира "Крымэнерго" и бывший первый зам подозреваются в покушении на мошенничество.Оперативное видео ФСБ
ИСТОЧНИК KP.RU