2020-04-07T18:44:10+03:00
Происшествия

ФСБ задержала заместителя гендиректора «Крымэнерго»

Следственный комитет подозревает его и еще одного бывшего сотрудника предприятия в покушении на мошенничество [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Заместитель гендиректора получил 300 тысяч рублей за услуги, которые не имел права оказывать. Фото: СКРЗаместитель гендиректора получил 300 тысяч рублей за услуги, которые не имел права оказывать. Фото: СКР
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Действующий заместитель и бывший первый заместитель гендиректора ГУП «Крымэнерго» стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

В частности, они попытались получить деньги от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

- Пятого апреля текущего года в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго», - рассказали в пресс-службе СКР.

Денежки потратить не успел: его сразу задержали сотрудники ФСБ.

Следователи установили причастность к схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго», которого 7 апреля тоже задержали представители ФСБ.

Сейчас в Следкоме изучают изъятые документы, проводят другие следственные действия. В ближайшее время обоим фигурантам дела планируется предъявить обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Замгендира "Крымэнерго" и бывший первый зам подозреваются в покушении на мошенничество.Оперативное видео ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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