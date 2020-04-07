Крымчане жалуются на сокращения и увольнения из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T19:51:33+03:00

В правительстве призывают сообщать в Инспекцию по труду

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Крымчане все чаще жалуются на сокращения, увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск в период карантина. Со стороны работодателей это прямое нарушение трудового законодательства, отмечают в правительстве.

- В период нерабочих дней за работниками сохраняется заработная плата. Кроме того, работодатель не вправе отправить работника в отпуск за свой счет или уволить. По всем нарушениям трудового законодательства необходимо обращаться в Инспекцию по труду Республики Крым, - говорит министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее словам, отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен только по собственному желанию работника. Трудовые отношения на этот период не прекращаются. В Минтруда РК для обращения граждан работают телефоны «горячих линий». Ведется работа с профсоюзными организациями.

Напомним, что нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы установлены с 30 марта по 3 апреля 2020 года и с 4 по 30 апреля 2020 года включительно согласно Указам Президента Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU