2020-04-07T19:51:33+03:00
Общество

Крымчане жалуются на сокращения и увольнения из-за коронавируса

В правительстве призывают сообщать в Инспекцию по труду
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Бизнесу приходится несладко из-за ограничений, вызванных угрозой коронавирусаБизнесу приходится несладко из-за ограничений, вызванных угрозой коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Крымчане все чаще жалуются на сокращения, увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск в период карантина. Со стороны работодателей это прямое нарушение трудового законодательства, отмечают в правительстве.

- В период нерабочих дней за работниками сохраняется заработная плата. Кроме того, работодатель не вправе отправить работника в отпуск за свой счет или уволить. По всем нарушениям трудового законодательства необходимо обращаться в Инспекцию по труду Республики Крым, - говорит министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По ее словам, отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен только по собственному желанию работника. Трудовые отношения на этот период не прекращаются. В Минтруда РК для обращения граждан работают телефоны «горячих линий». Ведется работа с профсоюзными организациями.

Напомним, что нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы установлены с 30 марта по 3 апреля 2020 года и с 4 по 30 апреля 2020 года включительно согласно Указам Президента Российской Федерации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для неотложной помощи заболевшим Covid-19 в Симферополе подготовили 45 коек с аппаратами ИВЛ
Крымчане жалуются на сокращения и увольнения из-за коронавируса
Ялтинец присвоил 8 миллионов рублей из госбюджета и отделался штрафом в 100 тысяч
ФСБ задержала заместителя гендиректора «Крымэнерго»
«Осуждать за это глупо»: Политолог оценил указ Трампа о разрешении деятельности на Луне
В Никитском ботсаду парад тюльпанов впервые проходит без гостей
Пренебрегая самоизоляцией: По Севастополю катались двое парней «под кайфом»
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества
Российский биолог рассказал, что не все последствия коронавируса еще изучены
Участниц реалити-шоу, которое снималось в Крыму, внесли в базу «Миротворца»
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 7 апреля 2020: На улицах появилось больше людей
Симферополец пытался купить топливо на фальшивые деньги
Крымский ученый рассказал об астероиде, который близится к Земле
«Просто предупреждаю»: Аксенов готов ужесточить карантин в Крыму
На Крым идут заморозки: Объявлено штормовое предупреждение