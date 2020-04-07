2020-04-07T20:30:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Для неотложной помощи заболевшим Covid-19 в Симферополе подготовили 45 коек с аппаратами ИВЛ

Реанимационные места нужны на случай массового поступления тяжелых больных
Анна БУГОРКОВА
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Фото: Минздрав РКФото: Минздрав РК
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Новый многофункциональный медицинский центр им. Н. А. Семашко под Симферополем может принять 45 пациентов с коронавирусной инфекцией в осложненной форме, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

Реанимационные койки уже подготовили и оборудовали всем необходимым. В медучреждении находится 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, а планируется установить 140.

Вице-премьер добавил, что больница полностью будет сдана в эксплуатацию первой половине мая текущего года.

Ранее Евгений Кабанов сообщил, что новый медицинский центр им. Семашко под Симферополем примет больных коронавирусом и пневмонией с 13 апреля. Напомним, что при коронавирусе в результате осложнений может развиваться острая дыхательная недостаточность, которую необходимо устранить методом искусственной вентиляции лёгких или ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Для неотложной помощи заболевшим Covid-19 в Симферополе подготовили 45 коек с аппаратами ИВЛ
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