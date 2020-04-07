Для неотложной помощи заболевшим Covid-19 в Симферополе подготовили 45 коек с аппаратами ИВЛ
Новый многофункциональный медицинский центр им. Н. А. Семашко под Симферополем может принять 45 пациентов с коронавирусной инфекцией в осложненной форме, сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
Реанимационные койки уже подготовили и оборудовали всем необходимым. В медучреждении находится 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, а планируется установить 140.
Вице-премьер добавил, что больница полностью будет сдана в эксплуатацию первой половине мая текущего года.
Ранее Евгений Кабанов сообщил, что новый медицинский центр им. Семашко под Симферополем примет больных коронавирусом и пневмонией с 13 апреля. Напомним, что при коронавирусе в результате осложнений может развиваться острая дыхательная недостаточность, которую необходимо устранить методом искусственной вентиляции лёгких или ИВЛ.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU