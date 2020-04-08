Погода в Крыму на 8 апреля: солнечно, ветрено и тепло до +16
8 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
На Южном берегу Крыма малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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