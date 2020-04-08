2020-04-08T10:41:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Аксенов предложил закрывать предприятия, которые не соблюдают правила работы в карантин

Работодатель должен устранить замечания на вторые сутки
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: FacebookФото: Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе оперативного штаба предложил закрывать предприятия, которые не соблюдают правила работы в карантин. Он отметил, что, если на втрое сутки замечания Роспотребнадзора не устранены, то организацию просто закроют.

Подтверждение прекращение деятельности будет отображено в указе.

Кроме этого, отмечается, что жители, чаще городов, сильно нарушают режим самоизоляции.

Как отметил председатель Совмина Юрий Гоцанюк, за прошлые сутки вынесли больше 150 нарушений по нарушению режима. А еще 45 объектов работали в обход указа главы республики.

- Начал нарушаться режим самоизоляции, больше в городах, чем в сельских поселениях. Нужно проверять машины, кто куда едет, есть ли справка от работодателей и на перевозку груза, - подчеркнул Гоцанюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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