В Крыму снизились цены на имбирь и лимоны

8 Апр 2020 2020-04-08T11:00:51+03:00

Цены на продукты в республике продолжают контролировать Фото: Михаил ПАТЛИС

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Вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин сообщил, что в Крыму снизилась стоимость имбиря.

Теперь килограмм корнеплода на симферопольском оптовом рынке "Привоз" можно приобрести за 800-1000 рублей. Также произошло снижение стоимости лимонов – до 320 рублей за килограмм.

Но произошло и подорожание некоторых продуктов. Так, например, выросла цена на «борщевой набор»: картофель, морковка, капуста и репчатый лук.

- Рост цен на овощи в весенний период связан с дополнительными затратами на хранение продукции, - отметил Рюмшин.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что необходимо контролировать рост ценна продукты, выясняя, обоснованно подняли цены или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU