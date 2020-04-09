2020-04-09T06:55:25+03:00
Общество

Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове переменная облачность.На полуострове переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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9 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают ветер, облака на небе, но дождя не предвидится.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщает Крымский гидрометцентр.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер днем северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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