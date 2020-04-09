Граждане, имеющие право на материнский капитал, получат пособие в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.Выплаты на ребенка могут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.Денежные средства будут выплачивать на протяжении 3 месяцев с апреля по июнь по заявлению родителей. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также могут обратиться за выплатами.Получить деньги можно будет до 1 октября, при условии, что право на выплату возникло до 1 июля.Выплаты осуществит Пенсионный Фонд РФ. Денежные средства не будут облагать налогом.Заявление на пособие можно подать дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале gosuslugi.ru.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50