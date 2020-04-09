В Крыму разработали специальный навигатор по онлайн-обучению
Министерство образования, науки и молодежи РК разработало перечень рекомендаций для дистанционного обучения. Особый навигатор поможет грамотно организовать рабочий процесс школьникам, их родителям, учителям и администрации школы.
Навигатор содержит рекомендации и правила по организации учебы онлайн.
Так школьникам помимо учебных вопросов напоминают о необходимости соблюдать информационную безопасность в сети, проводить физкультминутки, соблюдать чистоту рабочего стола и прочее.
С навигатором по дистанционному обучению можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU