2020-04-09T08:28:31+03:00
Общество

В Крыму разработали специальный навигатор по онлайн-обучению

В Минобразе составили подсказки для школьников, их родителей, учителей и администрации школы
Анна БУГОРКОВА
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От прописей никто не освобождалОт прописей никто не освобождалФото: Анастасия ЖУКОВА
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Министерство образования, науки и молодежи РК разработало перечень рекомендаций для дистанционного обучения. Особый навигатор поможет грамотно организовать рабочий процесс школьникам, их родителям, учителям и администрации школы.

Навигатор содержит рекомендации и правила по организации учебы онлайн.

Так школьникам помимо учебных вопросов напоминают о необходимости соблюдать информационную безопасность в сети, проводить физкультминутки, соблюдать чистоту рабочего стола и прочее.

С навигатором по дистанционному обучению можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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