В Симферополе подросток на мотоцикле врезался в автомобиль

9 Апр 2020 2020-04-09T08:42:51+03:00

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Фото: МВД по РК

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В результате столкновения мотоцикла с автомобилем пострадали два 17-летних симферопольца. ДТП произошло на улице Адалет в Симферополе 6 апреля.

Водитель мотоцикла не уступил дорогу машине и допустил с ней столкновение. Водитель мотоцикла и его пассажир (оба - 17-летние) получили телесные повреждения. Их срочно доставили в больницу.

Несовершеннолетний виновник ДТП не имел документов для управления мотоциклом. Сотрудники полиции проводят проверку. Госавтоинспецкия напоминает всем несовершеннолетним и их родителями, что нельзя управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл или мопед. Наличие шлема у водителя двухколесного транспорта обязательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU