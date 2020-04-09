2020-04-09T08:50:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Крыму требуется больше врачей для борьбы с коронавирусом

Минздрав РК формирует резерв медицинского персонала
Анна БУГОРКОВА
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В Крыму формируют кадровый резерв медиковВ Крыму формируют кадровый резерв медиковФото: Алена МАРТЫНОВА
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В Крыму ввели режим повышенной готовности из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной Covid-19 . Министерство здравоохранения Республики Крым формирует резерв врачей и среднего медицинского персонала, чтобы остановить распространение вируса.

Записаться в резерв могут врачи разных профилей, средний медицинский персонал и медицинские работники, проработавшие в сфере менее 5 лет. Исключение составляют лица пожилого возраста.

Электронный адрес для заявок vse-vmeste20@yandex.ru.

Вся справочная информация по телефону + 7 (978) 0000-712.

Напомним, в Крыму на сегодняшний день зарегистрировали 26 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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