В Крыму ищут двух братьев-подростков

9 Апр 2020 2020-04-09T09:01:54+03:00

Дети ушли из дома 6 апреля и не вернулись

Изменить размер текста: A A

Два подростка из Симферопольского района Сулейман (15 лет) и Роман (12 лет) Кемаль ушли из дома в селе Давидовка 6 апреля и не вернулись.

До настоящего времени о местонахождении подростков нет никакой информации.

Если вам что-либо известно о детях, полиция просит сообщить по телефонам:

(3652) 27-44-21

+7-978-821-18-12,

«102»

или в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588, 668-818.

Особые приметы братьев:

Сулейман Кемаль: на вид 16-17 лет, рост около 165 см, волосы темные, глаза светлые, телосложение среднее худощавое. Был одет в джинсы темно-синего цвета, коричневые кроссовки, толстовку с капюшоном черного цвета. С собой у него был рюкзак серого цвета с вставками зеленого и коричневого цвета.

Роман Кемаль: на вид 14-16 лет, рост 155 см, волосы темные, глаза темные, брови прямые, телосложение худощавое. Был одет в джинсы светло-зеленого цвета, кроссовки темно-синего цвета с коричневыми вставками, толстовку с капюшоном красного цвета, куртку оранжевого цвета. При себе имел рюкзак с вставками зеленого и коричневого цвета.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU