В 2020 году в Симферополе отремонтируют 20 улиц

9 Апр 2020 2020-04-09T09:12:46+03:00

За счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в крымской столице в 2020 году отремонтируют 20 улиц. Общий объем финансирования составит 353 миллиона рублей.

Как сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуб Зейтулаев, работы планируют начать в мае. На данный момент департамент городского хозяйства определяет подрядчика.

Общая площадь ремонтных работ — более 2,5 тысяч квадратных метров.

Счастье в виде отремонтированных дорог подарят жителям улиц Автомагистральной, Баррикадной, Белой, Джанкойской, Жидкова, Жирова, Казанской, Крымской Правды, Мичурина, Парковой, Проездной, Садовой, Суходольной, Ухтомского, Школьной и Южной.

Также отремонтированы будут переулки Чокрак и Багажный, Суворовский спуск и проезд к кладбищу Абдал. Срок реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории РФ с декабря 2018 по 2024 год включительно

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ИСТОЧНИК KP.RU