Всех приехавших в Крым будут отправлять в изоляцию на две недели
Все прибывшие в Крым граждане обязаны на две недели уйти в режим домашней самоизоляции. Такое решение принято на заседании оперативного штаба в Совете министров республики.
- Есть предложение по поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех прибывших на территорию Республики Крым, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - Они обязаны обеспечить режим самоизоляции на срок 14 дней - не посещать места работы, учебы, общественных мест.
На пунктах пропуска через государственную границу, на Крымском мосту и в аэропорту «Симферополь» всем гражданам будут вручать памятку с мерами самоизоляции и контактами медицинских учреждений на случай ухудшение самочувствия.
8 апреля по решению оперативного штаба режим самоизоляции применялся для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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