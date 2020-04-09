В Крыму строительные предприятия нарушают санитарный режим

9 Апр 2020 2020-04-09T10:31:55+03:00

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Самые частые нарушения на предприятиях, которые продолжают работать в Крыму, это несоблюдение масочного режима, отсутствие журнала термометрии и санитарной обработки помещений. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

- Мы проинспектировали 10 предприятий в Крыму, выявлены нарушения: отсутствие журнала термометрии и санитарной обработки помещений. Также несоблюдение масочного режима предприятием «Стройиндустрия», а также «Алуштинский эфиромасличный завод». Другие нормы выполнялись, а указанные нарушения они должны устранить в течение суток, - сообщил Юрий Гоцанюк.

По его словам, самые грубые меры нарушения были выявлены на предприятии это ЗАО «Макс», которое ведет cтроительство автодорог в Курортном, Чокрак и Войково. Кроме того, не выполняло санитарные нормы предприятие, которое строит дорогу на горе Клементьева.

Вице-премьер напомнил, что профильное министерство имеет право в одностороннем порядке инициировать прекращение работы предприятия из-за нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU