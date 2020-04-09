В Крыму строительные предприятия нарушают санитарный режим
Самые частые нарушения на предприятиях, которые продолжают работать в Крыму, это несоблюдение масочного режима, отсутствие журнала термометрии и санитарной обработки помещений. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.
- Мы проинспектировали 10 предприятий в Крыму, выявлены нарушения: отсутствие журнала термометрии и санитарной обработки помещений. Также несоблюдение масочного режима предприятием «Стройиндустрия», а также «Алуштинский эфиромасличный завод». Другие нормы выполнялись, а указанные нарушения они должны устранить в течение суток, - сообщил Юрий Гоцанюк.
По его словам, самые грубые меры нарушения были выявлены на предприятии это ЗАО «Макс», которое ведет cтроительство автодорог в Курортном, Чокрак и Войково. Кроме того, не выполняло санитарные нормы предприятие, которое строит дорогу на горе Клементьева.
Вице-премьер напомнил, что профильное министерство имеет право в одностороннем порядке инициировать прекращение работы предприятия из-за нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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