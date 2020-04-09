Коронавирус в Крыму: Под наблюдением врачей - 3139 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T10:51:04+03:00

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В Крыму под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус находятся 3139 человек.

Только за вчерашний день на учет поставили еще 405 человек, из них 305 - в Армянске.

- С учетом трех выявленных случаев всего в Крыму 26 положительных на covid-19, из них 8 уже выписаны с выздоровлением, а 18 - продолжают лечение. Тяжелых нет, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба.

Напомним, в ночь на 8 апреля в Армянске закрыли на карантин центральную городскую больницу, где в стационаре оказался крымчанин с положительным тестом на коронавирус. Он заразился от родственницы, которая побывала в Москве. Больницу превратили в обсерватор, там находятся 124 человека, среди них - и врачи, и пациенты. Первые тесты оказались отрицательными на инфекцию, но карантин не отменяется. Через 10 дней у них повторно возьмут анализы на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU