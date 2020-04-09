В Крыму за сутки поймали больше 300 пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T11:05:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах Крыма за сутки поймали 14 подростков и 321 пенсионера, которые нарушали режим самоизоляции, введенный на полуострове до 30 апреля. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Мы выявили 12 объектов, которые осуществляли деятельность с нарушением указа главы, из них один повторный. Несовершеннолетние, которые должны находиться на дистанционном обучении, гуляют на улицах. За вчера 14 протоколов было составлено. Наибольшее количество нарушений Симферополь и в Раздольном 9 таких нарушений выявлено. Это злостные гуляки, которые уже попадали в нашу зону наблюдения, - заявил Александр Смаглин.

Также, по его словам, на улицах во время патрулирования улиц полицейские заметили 321 пожилых людей, гуляющих на улицах. Им выданы предписания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU