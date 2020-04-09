2020-04-09T11:05:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за сутки поймали больше 300 пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции

Им выданы предписания
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На улицах Крыма за сутки поймали 14 подростков и 321 пенсионера, которые нарушали режим самоизоляции, введенный на полуострове до 30 апреля. Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Мы выявили 12 объектов, которые осуществляли деятельность с нарушением указа главы, из них один повторный. Несовершеннолетние, которые должны находиться на дистанционном обучении, гуляют на улицах. За вчера 14 протоколов было составлено. Наибольшее количество нарушений Симферополь и в Раздольном 9 таких нарушений выявлено. Это злостные гуляки, которые уже попадали в нашу зону наблюдения, - заявил Александр Смаглин.

Также, по его словам, на улицах во время патрулирования улиц полицейские заметили 321 пожилых людей, гуляющих на улицах. Им выданы предписания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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