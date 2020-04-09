Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 9 апреля 2020: Большинство сидит дома

9 Апр 2020 2020-04-09T11:31:09+03:00

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В Симферополе индекс уровня самоизоляции 9 апреля 2020 года составил 3,7. Это на 0,3 выше, чем апреля. Такой показатель свидетельствует о том, что большинство людей находится дома.

Индекс показывает карта самоизоляции от Яндекса по городам России. Индекс самоизоляции рассчитывается, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Поэтому показатель примерный, он не может использоваться для точных расчетов.

Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей. Чем ниже показатель, тем хуже.

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ИСТОЧНИК KP.RU