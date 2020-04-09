В конце апреля начнется укладка асфальта на пятом этапе трассы «Таврида»
На пятом этапе трассы «Таврида», который начинается от развязки «Трудовое – Урожайное» закончили переустройство всех веток газопровода.
- После переключения газа мы смогли приступить к устройству земляного полотна, отсыпке щебеночно-песчаного слоя и устройству ливневой канализации. Укладку асфальтобетона планируем здесь начать уже в конце апреля – рассказал пресс-секретарь генерального подрядчика Григорий Назаров.
Напомним, протяженность пятого этапа трассы составляет почти 25 километров. Машины по нему поедут в сентябре в рамках запуска движения транспорта по всем четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU