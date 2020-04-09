2020-04-09T12:42:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Вернувшиеся из Крыма украинцы сбежали из обсерватора в Херсонской области

Теперь они должны будут заплатить штраф
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В Херсонской области из обсерватора сбежали 17 человек, которых туда поместили после возвращения из Крыма.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, они пересекли границу в пункте пропуска «Каланчак». Всех приезжих - 20 человек - поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 человек заверили, что вернуться к себе домой и там будут соблюдать самоизоляцию. После они самостоятельно покинули обсерватор.

В отношении нарушителей составили административные проколы.

- За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17000 гривен, - сообщили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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