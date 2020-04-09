Севастопольский автовокзал заработал в штатном режиме
Автобусы пока отправляются только по городу и Крыму
Здание севастопольского автовокзалаФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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С 9 апреля в Севастополе в штатном режиме заработал автовокзал. Но рейсы пока будут отправляться только в границах города-героя и Республики Крым.
Как пишет ForPost, такое решение принято «с учетом обстановки».
Решение о возобновлении маршрутом заграницами полуостровам примут после консультаций с перевозчика и руководством профильного направления других материковой части России.
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ИСТОЧНИК KP.RU