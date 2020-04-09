2020-04-09T13:37:34+03:00
Общество

Севастопольский автовокзал заработал в штатном режиме

Автобусы пока отправляются только по городу и Крыму
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Здание севастопольского автовокзалаЗдание севастопольского автовокзалаФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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С 9 апреля в Севастополе в штатном режиме заработал автовокзал. Но рейсы пока будут отправляться только в границах города-героя и Республики Крым.

Как пишет ForPost, такое решение принято «с учетом обстановки».

Решение о возобновлении маршрутом заграницами полуостровам примут после консультаций с перевозчика и руководством профильного направления других материковой части России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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