Севастопольский автовокзал заработал в штатном режиме

9 Апр 2020 2020-04-09T13:37:34+03:00

Автобусы пока отправляются только по городу и Крыму

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С 9 апреля в Севастополе в штатном режиме заработал автовокзал. Но рейсы пока будут отправляться только в границах города-героя и Республики Крым.

Как пишет ForPost, такое решение принято «с учетом обстановки».

Решение о возобновлении маршрутом заграницами полуостровам примут после консультаций с перевозчика и руководством профильного направления других материковой части России.

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ИСТОЧНИК KP.RU