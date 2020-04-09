2020-04-09T13:28:26+03:00
Общество

Ураганный ветер сорвал крышу с одного из зданий в Симферополе

В прошлые сутки в городе бушевала непогода
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: соцсеть "ВКонтакте"Фото: соцсеть "ВКонтакте"
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В Симферополе ураганный ветер сорвал крышу на с одного из зданий. Фотографии разместили подписчики в социальной сети во «Вконтакте».

Где именно это произошло – утоняется.

Фото: соцсеть "ВКонтакте"

Фото: соцсеть "ВКонтакте"

Напомним, в феврале сильный ветер сорвал крышу с научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по улице Киевской, 150. Она упала прямо на парковку возле института.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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