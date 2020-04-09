Ураганный ветер сорвал крышу с одного из зданий в Симферополе
В прошлые сутки в городе бушевала непогода
Фото: соцсеть "ВКонтакте"
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В Симферополе ураганный ветер сорвал крышу на с одного из зданий. Фотографии разместили подписчики в социальной сети во «Вконтакте».
Где именно это произошло – утоняется.
Фото: соцсеть "ВКонтакте"
Напомним, в феврале сильный ветер сорвал крышу с научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по улице Киевской, 150. Она упала прямо на парковку возле института.
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ИСТОЧНИК KP.RU