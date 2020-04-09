2020-04-09T13:50:07+03:00
Происшествия

Двух иностранцев-наркодилеров задержали в Бахчисарае

Один из них оставлял «закладки» по городу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МВД по РКФото: пресс-служба МВД по РК
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В Бахчисарае сотрудники полиции задержали 18-летнего иностранца, который оставлял «закладки» с наркотиками по городу. Сотрудники МВД взяли его с поличным.

На момент задержания он уже успел разложить около 60 пакетиков и еще 150 свертков у него находились при себе. В них была марихуана, эфедрон и амфетамин.

Выяснилось, что парень был в сговоре с 21-летним земляком.

- В ходе обыска по месту временного проживания молодых наркосбытчиков были изъяты расфасованные пакеты с несколькими видами наркотиков в большом количестве, а также электронные весы, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Они объяснили, что вещества они приготовили для сбыта на территории Крыма.

Против них возбудили уголовное дело, теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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