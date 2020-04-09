2020-04-09T14:05:51+03:00
Общество

Как крымчанам удаленно получить пропуск в пограничную зону

Консультации можно получить по телефону
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФСБ РФ по РКФото: пресс-служба ФСБ РФ по РК
Изменить размер текста:

В Погрануправлении ФСБ РФ по РК рассказали, как можно получить пропуск в пограничную зону в удаленном режиме.

Они нужны для осуществления деятельности на ее территории. Сейчас, в условиях самоизоляции, пропуска можно сделать дистанционно.

ВАЖНО

Как оформить пропуск в погранзону:

– на бумажном носителе по почте: 295017, г. Симферополь, ул. Федотова, д.27. Форму заявления можно распечатать на официальном сайте в разделе «Заявление на получение разрешения на осуществление промысловой деятельности», а также на портале Госуслуг.

– в форме электронных документов на адрес электронной почты pu.crimea@fsb.ru, а также через Госуслуги. При этом обязательного наличия у заявителя электронной подписи не требуется.

Консультацию можно получить с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8(3652) 77-17-70.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские санатории требуют доплату с туристов, которые переносят отдых на лето
"Осторожно: Заразная зона!": Как устроена крымская лаборатория по выявлению коронавируса
Крымские волонтеры доставили еду и лекарства около полутора тысячам пожилых людей
Эфиромасличный завод в Алуште выпустил первую партию антисептика с лавандой
Как крымчанам удаленно получить пропуск в пограничную зону
Пассажиров автобуса «Симферополь - Армянск» срочно разыскивает Роспотребнадзор
Двух иностранцев-наркодилеров задержали в Бахчисарае
Ураганный ветер сорвал крышу с одного из зданий в Симферополе
Севастопольский автовокзал заработал в штатном режиме
Вернувшиеся из Крыма украинцы сбежали из обсерватора в Херсонской области
В конце апреля начнется укладка асфальта на одном из участков пятого этапа трассы «Таврида»
После карантина в Крым доставят первые фигуры животных для пещеры «Таврида»
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 9 апреля 2020: Большинство сидит дома
ФСБ задержала керчанина, который призывал к экстремизму на YouTube