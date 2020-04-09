Как крымчанам удаленно получить пропуск в пограничную зону

9 Апр 2020 2020-04-09T14:05:51+03:00

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В Погрануправлении ФСБ РФ по РК рассказали, как можно получить пропуск в пограничную зону в удаленном режиме.

Они нужны для осуществления деятельности на ее территории. Сейчас, в условиях самоизоляции, пропуска можно сделать дистанционно.

ВАЖНО

Как оформить пропуск в погранзону:

– на бумажном носителе по почте: 295017, г. Симферополь, ул. Федотова, д.27. Форму заявления можно распечатать на официальном сайте в разделе «Заявление на получение разрешения на осуществление промысловой деятельности», а также на портале Госуслуг.

– в форме электронных документов на адрес электронной почты pu.crimea@fsb.ru, а также через Госуслуги. При этом обязательного наличия у заявителя электронной подписи не требуется.

Консультацию можно получить с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8(3652) 77-17-70.

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ИСТОЧНИК KP.RU