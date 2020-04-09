Эфиромасличный завод в Алуште выпустил первую партию антисептика с лавандой

9 Апр 2020 2020-04-09T14:58:49+03:00

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В Алуште на заводе выпустили первую партию антисептического средства с лавандой. Сейчас есть возможность выпускать средство во флаконе с распылителем в объемах 4,8, 10 литров и 100 мл.

В пресс-службе Мипрома РК рассказали, что в состав входит гидролат лаванды, антисептическое вещество на основе гуанидинов и глицерин.

Первую партию передали сотрудникам администрации для распространения антисептиков среди населения в финансовых учреждениях и организациях.

- В ближайших планах предприятия - увеличение выпуска антисептических гидролатов во флаконе объемом 250 мл, - уточнили в министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU