Крымские волонтеры доставили еду и лекарства около полутора тысячам пожилых людей

9 Апр 2020 2020-04-09T15:28:28+03:00

Неравнодушные люди принимают заявки на горячие линии и выезжают в отдаленные уголки полуострова

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Крымские волонтеры и добровольцы помогли с доставкой продуктов и обеспечением медикаментов почти 1500 пожилым людям.

Как сообщает Крымское информационное агентство, волонтерский штаб #МыВместе работает больше двух недель. Были созданы горячие лини 8(800)-200-34-11, +79789105022; +79789105044. На них поступило 5198 звонков - из них 1590 заявок о конкретной помощи, которые взяли в работу волонтеры.

По данным волонтерского штаба, оказана помощь 1471 человеку.

- Наши ребята, волонтерские движения, просто неравнодушные люди, готовы на своих транспортных средствах добраться в самые удаленные точки и помочь вам с доставкой продуктов и лекарств. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, - отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

В штабе работают крупные всероссийские волонтерские и общественные организации – ОНФ, Волонтеров-медиков ДОСААФ, Студотряды, Волонтеров Победы, ВСКС и крымские НКО, депутатский корпус и сотни неравнодушных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU