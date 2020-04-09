"Осторожно: Заразная зона!": Как устроена крымская лаборатория по выявлению коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T16:07:04+03:00

Все образцы крови поступают в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе

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Несколько дней назад в Крыму начала работать лаборатория по выявлению коронавируса. Все образцы крови, взятые у тех, кто находится под медицинским наблюдением, поступают в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

Работа с образцами крови - дело ответственное. Фото: Лидия Ветхова

Ежедневно в Крыму проходят тесты на коронавирус около 300 человек. Ожидается, что на следующей неделе этот показатель вырастет до 700.

На входе посетителей встречает предупредительная табличка. Фото: Лидия Ветхова

«Крымская газета» заглянула за кулисы лаборатории. Здесь все стерильно. А перед входом в кабинет висит предупреждающая табличка «Заразная зона». Медики, которые работают с биоматериалом, одеты «по форме»: одноразовая шапочка, перчатки, респиратор и очки.

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ИСТОЧНИК KP.RU