"Осторожно: Заразная зона!": Как устроена крымская лаборатория по выявлению коронавируса
Несколько дней назад в Крыму начала работать лаборатория по выявлению коронавируса. Все образцы крови, взятые у тех, кто находится под медицинским наблюдением, поступают в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.
Работа с образцами крови - дело ответственное. Фото: Лидия Ветхова
Ежедневно в Крыму проходят тесты на коронавирус около 300 человек. Ожидается, что на следующей неделе этот показатель вырастет до 700.
На входе посетителей встречает предупредительная табличка. Фото: Лидия Ветхова
«Крымская газета» заглянула за кулисы лаборатории. Здесь все стерильно. А перед входом в кабинет висит предупреждающая табличка «Заразная зона». Медики, которые работают с биоматериалом, одеты «по форме»: одноразовая шапочка, перчатки, респиратор и очки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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