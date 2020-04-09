Крымские санатории требуют доплату с туристов, которые переносят отдых на лето

9 Апр 2020 2020-04-09T16:19:38+03:00

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Некоторые крымские санатории требуют доплату с тех, кто забронировал отдых на весну, но переносит время отдыха на лето.

- Много вопросов от туристов поступает о переносе туров и возврате средств. Некоторые санатории просят при переносе времени отдыха доплату. Так как перенос делают на лето - санатории начинают поднимать цену, - сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов призвал разобрать сложившуюся ситуацию с каждым санаторием отдельно и дополнительно разработать необходимые туристическому бизнесу меры поддержки.

Напомним, согласно указу главы Крыма, всем туристическим объектам запрещено размещать туристов до 1 июня текущего года из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU