Крым предложит расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Совмин Крыма готовит обращение в правительство РФ о расширении перечня пострадавших от Covid-19 отраслей. В их число руководство региона предлагает включить дорожное строительство и регулярные перевозки.
Обращение в федеральный центр касается возмещения организациям фактически понесенных затрат, части расходов по уплате кредитов и лизинга автотранспорта.
Минэкономразвития Крыма ведет мониторинг ситуации в реальном секторе экономики, финансовой устойчивости системообразующих организаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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