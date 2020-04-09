Крым предложит расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей

9 Апр 2020 2020-04-09T17:57:46+03:00

Регулярные перевозки на междугороднем сообщении остановлены до 30 апреля Фото: Надежда ДАЦЮК

Дорожное строительство и регулярные перевозки тоже просели

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Совмин Крыма готовит обращение в правительство РФ о расширении перечня пострадавших от Covid-19 отраслей. В их число руководство региона предлагает включить дорожное строительство и регулярные перевозки.

Обращение в федеральный центр касается возмещения организациям фактически понесенных затрат, части расходов по уплате кредитов и лизинга автотранспорта.

Минэкономразвития Крыма ведет мониторинг ситуации в реальном секторе экономики, финансовой устойчивости системообразующих организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU