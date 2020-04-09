Частников призывают ввести в Крыму отсрочку по аренде до конца июня

9 Апр 2020 2020-04-09T18:18:23+03:00

Плату за госимущество во II квартале перенесли до конца года

Изменить размер текста: A A

Министерство экономического развития Крыма ведет переговоры с частными арендодателями о переносе сроков уплаты арендных платежей.

Ранее министерство договорилось с руководством четырех крупных торговых центров Симферополе о снижении ставки для арендаторов, которые по указу главы Крыма с 28 марта не имеют права работать.

- Вводится отсрочка платежей за аренду для предприятий, арендующих недвижимость и земельные участки, которые находятся в госсобственности республики с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, - напомнила вице-премьер Крыма Ирина Кивико. - Проводятся переговоры по принятию аналогичных мер по арендной плате за пользование недвижимым имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также с частными арендодателями.

Для инвесторов готовятся дополнительные соглашения с новыми сроками реализации проектов, которые затормозились в связи с режимом повышенной готовности к Covid-19. Отдельные меры поддержки разработаны специально для конкретных отраслей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU