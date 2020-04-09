Руководителей «Крымэнерго» посадили под домашний арест на два месяца

9 Апр 2020 2020-04-09T18:11:54+03:00

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Бывшего и действующего руководителей ГУП «Крымэнерго» посадили под домашний арест на два месяца за покушение на мошенничество. Такое решение вынес Киевский районный суд Симферополя.

В суде сообщили, что фигурантов уголовного дела обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ).

Следствие устновило, что заместитель гендиректора госпредприятия и бывший первый зам руоководителя вступили в сговор и незаконно брали деньги с крымчан за заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали обвиняемых 5 апреля в момент получение 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU