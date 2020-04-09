Пострадавшим от коронавируса отраслям обещают снизить ставки налогов

9 Апр 2020 2020-04-09T18:34:15+03:00

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Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в наиболее пострадавших от Covid-19 отраслях будут снижены. Также пересмотру подлежат ставки единого налога на доход в 2020 году представителям ряда видов деятельности.

- В части налоговых льгот будут предоставлены отсрочки по налоговым платежам в отраслях, пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции на 6 месяцев, - напомнили в Минэкономразвития Крыма.

В правительство РФ от региона направлены предложения по отсрочке обязательных страховых взносов для всех предприятий туристской отрасли, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, пострадавшими отраслями правительство РФ признало авиа- и автомобильные перевозки, сферу культуры, физкультуру и спорт, туристический и гостиничный сектор, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению. Экскурсионная деятельность, санаторно-курортный сектор в перечень не вошли.

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ИСТОЧНИК KP.RU