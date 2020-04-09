2020-04-09T19:03:58+03:00
Общество

В Керчи частично поменяли расписание общественного транспорта

На маршруте №1 оставили только две машины
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Керчи частично изменилось расписание общественного транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города-героя.

Как сообщили на сайте, на маршруте №1 по направлению Автовокзал-Порт «Крым» теперь работает всего две машины. Интервал движения с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00-40 минут.

Напомним, в Симферополе в связи с ограничениями по распространению коронавируса общественный транспорт ходит только в определенные часы – с 6.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 21.00 вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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