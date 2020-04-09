2020-04-09T19:11:17+03:00
Происшествия

Ялтинец ограбил магазин, угрожая сотрудникам зажигалкой

Ему дали пять тысяч рублей, а после задержали полицейские
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Ялтинец ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний. Сотрудникам он угрожал зажигалкой в форме пистолета, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

Когда правоохранители задержали нарушителя, он рассказал, что зашел в пункт выдачи товаров, потребовал отдать ему выручку и угрожал всем расправой. Ему отдали пять тысяч рублей, после чего мужчина убежал. Однако вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отделении нарушитель написал явку с повинной и сознался в совершенном. Он рассказал, что зажигалку в форме пистолета выбросил, а деньги успел потратить на свои нужды.

Мужчина задержан, возбуждено головное дело по статье «разбой», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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