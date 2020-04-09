В России на 9 апреля больше 10 тысяч заболевших коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T19:19:09+03:00

Заболевших больше всего в Москве

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило десять тысяч. Как сообщает kp.ru, на 9 апреля зарегистрировано 10 131 случай заражения коронавирусом на территории РФ.

Заболевших больше всего в Москве – за сутки прибавилось 857 пациентов, в Подмосковье заболевших чуть меньше – 199 человек. На третьем месте по росту пациентов Санкт-Петербург – там 44 случая заражения за сутки. В остальных регионах России от 1 до 10 заболевших.

Как сообщили на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса, за весь период в РФ зафиксировали 76 летальных случаев. На 9 апреля провели больше миллиона тестов на новый вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU