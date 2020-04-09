Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, в которой лечился от пневмонии

9 Апр 2020 2020-04-09T19:32:14+03:00

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Известный российский певец Игорь Николаев полторы недели провел в больнице в Коммунарке. Конечно, артист сдавал тесты на коронавирус. И не один раз, а два. Все они оказались отрицательными - опасной болезни не обнаружили.

6 апреля певца выписали, передает kp.ru. 9 апреля Игорь Николаев поблагодарил всех врачей за то, что поправили его здоровье. Медиков певец назвал поименно и показал свое фото из больницы.

- Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, - не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, - написал Игорь Николаев.

Он порекомендовал подписчикам возвращаться в нормальную жизнь аккуратно и постепенно.

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ИСТОЧНИК KP.RU