Медработники Крыма уже могут ездить бесплатно в общественном транспорте

9 Апр 2020 2020-04-09T20:39:14+03:00

Медики теперь могут бесплатно ездить в маршрутках Фото: Анастасия ЖУКОВА

Льгота действует до 1 июня 2020 года

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В Крыму медицинские работники теперь могут воспользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. Данная мера социальной поддержки предусмотрена постановлением Совета министров Республики Крым от 7 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Для льготного проезда необходима справка от работодателя. Воспользоваться услугами бесплатного проезда медработники могут до 1 июня 2020 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Врачи получат доплату в 80 тысяч рублей, средний и младший медперсонал - по 50 и 25 тысяч соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU