2020-04-10T06:07:24+03:00
Общество

Погода в Крыму на 10 апреля: без осадков и тепло до +17

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачность.В Крыму переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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10 апреля на Крымском полуострове синоптики не обещают дождя, но предупреждают о сильном ветре.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +15…+17°, - сообщили специалисты Крымского гидрометцентра.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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