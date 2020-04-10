Погода в Крыму на 10 апреля: без осадков и тепло до +17
10 апреля на Крымском полуострове синоптики не обещают дождя, но предупреждают о сильном ветре.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +15…+17°, - сообщили специалисты Крымского гидрометцентра.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU