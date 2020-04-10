2020-04-10T09:27:23+03:00
Общество

Жаркая и сухая весна может спровоцировать нашествие саранчи в Крыму

Атака вредителей ожидается в третьей декаде апреля
Анна КИРИЕНКО
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Нашествие насекомых может сильно повредить посевы в степном Крыму. Фото: пресс-служба Россельхознадзора в РКНашествие насекомых может сильно повредить посевы в степном Крыму. Фото: пресс-служба Россельхознадзора в РК
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Установившаяся в Крыму жаркая сухая погода может способствовать появлению саранчовых вредителей. Нашествие насекомых специалисты Россельхознадзора прогнозируют в 20-х числах апреля.

Чтобы предупредить массовое распространение вредителя, за сельскохозяйственными посевами на участках возле водоемов нужно вести постоянное наблюдение. Уже сейчас велика вероятность встретить там кузнечиков и кобылок. В случае обнаружения стадных видов саранчи, необходимо сообщить в администрацию муниципалитета и специалистам Россельхозцентра. Они дадут рекомендацию по обработке посевов разрешенными к применению в России агрохимикатами.

В прошлом году саранча повредила поля в Джанкойском, Первомайском, Черноморском и Белогорском районах. В 2016-2017 годах массовая вспышка размножения азиатской перелетной саранчи охватила три района полуострова: Красноперекопский, Джанкойский и Советский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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