Жаркая и сухая весна может спровоцировать нашествие саранчи в Крыму

10 Апр 2020 2020-04-10T09:27:23+03:00

Нашествие насекомых может сильно повредить посевы в степном Крыму. Фото: пресс-служба Россельхознадзора в РК

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Установившаяся в Крыму жаркая сухая погода может способствовать появлению саранчовых вредителей. Нашествие насекомых специалисты Россельхознадзора прогнозируют в 20-х числах апреля.

Чтобы предупредить массовое распространение вредителя, за сельскохозяйственными посевами на участках возле водоемов нужно вести постоянное наблюдение. Уже сейчас велика вероятность встретить там кузнечиков и кобылок. В случае обнаружения стадных видов саранчи, необходимо сообщить в администрацию муниципалитета и специалистам Россельхозцентра. Они дадут рекомендацию по обработке посевов разрешенными к применению в России агрохимикатами.

В прошлом году саранча повредила поля в Джанкойском, Первомайском, Черноморском и Белогорском районах. В 2016-2017 годах массовая вспышка размножения азиатской перелетной саранчи охватила три района полуострова: Красноперекопский, Джанкойский и Советский.

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ИСТОЧНИК KP.RU