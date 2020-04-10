Симферопольцу вернули два Корана XIX века

10 Апр 2020 2020-04-10T09:21:54+03:00

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В Симферополе в одном из частных домовладений похитили дорогостоящие священные книги XIX века. Два Корана, стоимостью около 30 тысяч рублей каждый, исчезли из спальни вместе с паспортом и 4 тысячами рублей.

По информации источников КП-Крым в правоохранительных органах, грабитель проник в дом через окно. На месте оперативники нашли следы обуви на подоконнике и пальцев рук на оконной раме. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 28-летний житель одного из сел Симферопольского района.

- От задержанного получены признательные показания в совершении данного преступления, - уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым. - С его слов, паспорт он выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды.

При осмотре по месту проживания задержанного священные книги были изъяты и возвращены владельцу. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU