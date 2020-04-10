2020-04-10T09:30:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Куда звонить в Евпатории, чтобы вызвать врача

Медицинскую помощь оказывают на дому мобильные бригады
Анна БУГОРКОВА
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В Евпатории можно вызвать врача на домВ Евпатории можно вызвать врача на домФото: Алексей БУЛАТОВ
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В режиме повышенной готовности из-за угрозы коронавируса в Евпатории, как и по всему Крыму, прекратились плановые операции и амбулаторный прием в поликлинике.

При этом на дом выезжают мобильные бригады. Гражданам оказывают экстренную и неотложную помощь, осуществляют осмотры, выписывают рецепты на получение льготных лекарств, забирают материал для анализов.

Вызвать врача на дом можно по следующим телефонам:

Регистратура городской поликлиники: 2-87-17, 2-87-18, 2-87-27, 79780493573

Регистратура детской поликлиники: 2-84-81

Регистратура филиала детской поликлиники: 2-47-16

(+7 365-69) для звонков на городской номер с мобильного

Напомним, на данный момент в Евпатории обнаружено 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты уже выписаны. Под медицинским наблюдением находится 18 пациентов, на дому — 109 граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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