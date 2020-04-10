2020-04-10T10:33:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчанам, которые потеряли работу после 1 апреля, назначат повышенное пособие по безработице

Соответствующее постановление готовит Минтруд и Минфин России
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Крымчанам, как и всем россиянам, потерявшим работу с 1 по 30 июня, будет назначено повышенное пособие по безработице. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

- Минтруд РФ и Минфин России готовит постановление по выплате пособия по безработице в увеличенном размере для тех граждан, которые потеряют работу с 1 апреля по 30 июня, независимо от причин увольнения. И даже те, кто работали в теневой занятости, могут получить такие пособия. К сожалению, в большей степени пострадали как раз эти граждане, - сообщила Елена Романовская.

По ее словам, на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье будет выплачено по три тысячи рублей.

Также министр отметила, что для получения пособия по безработице в дистанционном режиме нужно будет зарегистрироваться на портале «Работа в России».

- В этом сегодня для нас есть некоторые заминки, поскольку необходима регистрация на портале госуслуг. Я прошу протокольно поручить министерству внутренней политики поручить МФЦ, чтобы они не задерживали прием граждан, которые будут обращаться по предварительной записи дистанционно о регистрации на портале госуслуг. Для безработных сейчас важен каждый день, - добавила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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