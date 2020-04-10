Минздрав Крыма: Вспышек признаков ОРВИ в больнице в Армянке нет

10 Апр 2020 2020-04-10T10:37:05+03:00

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Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил, что вспышек заболевания ОРВИ в армянской больницы нет.

Там по-прежнему находятся два пациента с подтвержденным коронавирусом, их состояние оценивается как средне тяжелое. У других больных и сотрудников учреждения вируса не выявили.

- Туда выезжал поработать эпидемиолог, также перечислены деньги на питание сотрудников. До утра проходила дезобработка буквально каждого метра в больнице. Кроме того, обработали и прилегающую территорию. Коллектив нас понимает, пациенты – тоже. Спасибо им огромное за это, - отметил Чемоданов.

Напомним, больницу в Армянске перевели в статус обсерватора после того, как там обнаружили больных коронавирусом. Две недели там будут находиться медики и пациенты. После, на десятый день, сотрудники Роспотребнадзора возьмут у всех анализы и, если инфицированных не будет, то медучреждение снова откроют.

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ИСТОЧНИК KP.RU