Под наблюдением врачей находятся больше трех тысяч крымчан

10 Апр 2020 2020-04-10T10:51:41+03:00

Выздоровели от вируса 12 человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Крыму под наблюдением врачей находятся 3139 человек. Из них 36 лежат в стационарах, сообщил на оперативном штабе министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Он напомним, что всего заболевших коронавирусной инфекцией на территории республики 28 человек. Выздоровели - 12.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что врачей необходимо обеспечить в полной мере средствами защиты.

- Сегодня ждем получение еще трех тысяч респираторов, - резюмировал Чемоданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU