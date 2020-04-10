Под наблюдением врачей находятся больше трех тысяч крымчан
В Крыму под наблюдением врачей находятся 3139 человек. Из них 36 лежат в стационарах, сообщил на оперативном штабе министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Он напомним, что всего заболевших коронавирусной инфекцией на территории республики 28 человек. Выздоровели - 12.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что врачей необходимо обеспечить в полной мере средствами защиты.
- Сегодня ждем получение еще трех тысяч респираторов, - резюмировал Чемоданов.
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ИСТОЧНИК KP.RU