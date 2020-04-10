В Крым во время пандемии коронавируса стали чаще приезжать жители Беларуси и Казахстана

10 Апр 2020 2020-04-10T10:49:33+03:00

Им всем придется провести по две недели в самоизоляции

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В последние дни на полуостров стали чаще приезжать люди из Беларуси и Казахстана. Им всем придется провести по две недели в самоизоляции.

- За последние 3-4 дня увеличилось количество лиц, которые въезжают путем авиасообщения из Казахстана, Беларуси и так далее, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Им вручили постановления [о соблюдении режима самоизоляции], передали под медицинское наблюдение.

Наталья Пеньковская отметила, что миграционный поток за последние дни остается стабильным.

- Никаких резких скачков ни к увеличению, ни к уменьшению, - сказала она.

Напомним, крымское правительство приняло решение помещать на 14-дневную самоизоляцию не только жителей других стран, которые прибывают на полуостров, но и всех, кто заехал в Крым из Москвы, Московской области и других регионов РФ. Причем относится требование не только к жителям других регионов России, но и к крымчанам, которые побывали за пределами полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU