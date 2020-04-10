Передумали открывать: В Севастополе не работает автовокзал
С четверга, 9 апреля, автовокзал в Севастополе должен был возобновить работу в штатном режиме. Но, как передает ForPost, этого не произошло.
С официального сайта исчезла новость о начале приема пассажиров.
Но несмотря на это, врио губернатора города-героя Михаил Развожаев в своем Instagram подтвердил информацию о начале работы.
В приемной департамента транспорта сообщили, что пока нет никаких распоряжений касаемо возобновления работы автовокзала и автостанции Севастополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU