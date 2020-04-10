Передумали открывать: В Севастополе не работает автовокзал

10 Апр 2020 2020-04-10T12:29:32+03:00

Ранее была информация, что в штатном режиме он начнет принимать пассажиров с 9 апреля

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С четверга, 9 апреля, автовокзал в Севастополе должен был возобновить работу в штатном режиме. Но, как передает ForPost, этого не произошло.

С официального сайта исчезла новость о начале приема пассажиров.

Но несмотря на это, врио губернатора города-героя Михаил Развожаев в своем Instagram подтвердил информацию о начале работы.

В приемной департамента транспорта сообщили, что пока нет никаких распоряжений касаемо возобновления работы автовокзала и автостанции Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU