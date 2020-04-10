Гости Севастополя должны будут заплатить за нахождение в обсерваторе

10 Апр 2020 2020-04-10T11:42:53+03:00

Там они обязаны провести две недели

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В правительстве Севастополя сообщили, что нахождение в обсерваторах города будет платным. Обязательному прохождению карантина, который длится две недели, подлежат все граждане, которые хотят въехать в город.

Особенно это касается гостей из Москвы и Санкт-Петербурга При въезде в город на пунктах контроля им выдают анкеты и предлагают два варианта: при наличии жилья в городе проходить самоизоляцию или переместиться в обсерватор.

Как пишет «Крымское информационное агентство», они развернуты в пансионатах «Изумруд» и «Солнышко», которые способны разместить 500 человек.

- Сейчас в город пытались заехать два гражданина. Когда граждане поняли, что мы не шутим на счет заселения в обсерватор на 14 дней, то сразу поехали в обратном направлении, - отметил и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

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ИСТОЧНИК KP.RU